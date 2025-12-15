Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta terça (16/12)

Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 46%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h12
  • Pôr do Sol: 17h12
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 3.92 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 24ºC  18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 23ºC  19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 23ºC  20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 34ºC / Mínima: 24ºC  21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 32ºC / Mínima: 24ºC

