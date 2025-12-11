Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sexta (12/12)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Sobral é de 24°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 47%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 95%.
- Nível de umidade: 47%
- Nível de nebulosidade: 76%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 17h12
- Volume de chuva: 1.53mm
- Velocidade do vento: 3.83 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 33ºC / Mínima: 24ºC 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 24ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 35ºC / Mínima: 24ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 24ºC 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 24ºC
