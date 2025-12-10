Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quinta (11/12)

A temperatura mínima para Sobral é de 24°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 50%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 10%.

Nível de umidade: 50%

50% Nível de nebulosidade: 89%

89% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 17h12

17h12 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.38 km/h

4.38 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante