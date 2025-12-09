Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quarta (10/12)

A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 36%

Nível de nebulosidade: 65%

Nascer do Sol: 05h12

Pôr do Sol: 17h12

Volume de chuva: 0mm

Velocidade do vento: 5.61 km/h

5.61 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante