Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quinta (20/11)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Sobral é de 25°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 56%.
- Nível de umidade: 35%
- Nível de nebulosidade: 45%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0.34mm
- Velocidade do vento: 5.76 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 24ºC 24/11/2025 (Segunda) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 25/11/2025 (Terça) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC
