Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta quinta (20/11)

A temperatura mínima para Sobral é de 25°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 56%.

45% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0.34mm

0.34mm Velocidade do vento: 5.76 km/h

5.76 km/h Fase da Lua: Lua minguante