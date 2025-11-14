Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sábado (15/11)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 37°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 30%
- Nível de nebulosidade: 2%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.31 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 36ºC / Mínima: 23ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 36ºC / Mínima: 23ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 24ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 36ºC / Mínima: 24ºC
