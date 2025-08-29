Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta sábado (30/08)

A temperatura mínima para Sobral é de 23°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 37%.

Nível de umidade: 36%

99% Nascer do Sol: 05h08

Pôr do Sol: 17h08
Volume de chuva: 0.29mm

4.7 km/h Fase da Lua: Lua crescente