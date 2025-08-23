Clima para amanhã em Sobral previsão do tempo desta domingo (24/08)Saiba como será o clima em Sobral e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Sobral é de 22°C, e a máxima de 36°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 36%
- Nível de nebulosidade: 11%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.77 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 25/08/2025 (Segunda) — Máxima: 37ºC / Mínima: 22ºC 26/08/2025 (Terça) — Máxima: 35ºC / Mínima: 23ºC 27/08/2025 (Quarta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 21ºC 28/08/2025 (Quinta) — Máxima: 38ºC / Mínima: 22ºC 29/08/2025 (Sexta) — Máxima: 37ºC / Mínima: 23ºC
