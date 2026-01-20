Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (21/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 30%.

Nível de umidade: 76%

76% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.31mm

0.31mm Velocidade do vento: 6.2 km/h

6.2 km/h Fase da Lua: Lua crescente