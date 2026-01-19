Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (20/01)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 70%
- Nível de nebulosidade: 99%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 1.66mm
- Velocidade do vento: 6.89 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
