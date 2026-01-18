Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (19/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 77%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 77%

77% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 13.49mm

13.49mm Velocidade do vento: 8.25 km/h

8.25 km/h Fase da Lua: Lua nova