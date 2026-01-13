Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (14/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

