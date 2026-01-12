Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (13/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 21°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 27%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 27%

27% Nível de nebulosidade: 23%

23% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 12.98mm

12.98mm Velocidade do vento: 4.99 km/h

4.99 km/h Fase da Lua: Quarto minguante