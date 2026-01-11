Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (12/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 23°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 25%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 62%.

Nível de umidade: 25%

25% Nível de nebulosidade: 84%

84% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.53mm

0.53mm Velocidade do vento: 7.15 km/h

7.15 km/h Fase da Lua: Quarto minguante