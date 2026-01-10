Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (11/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 23°C, e a máxima de 34°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 30%

30% Nível de nebulosidade: 4%

4% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.13 km/h

6.13 km/h Fase da Lua: Quarto minguante