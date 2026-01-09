Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (10/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 20°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 35%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 35%

35% Nível de nebulosidade: 25%

25% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.55mm

0.55mm Velocidade do vento: 7.61 km/h

7.61 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante