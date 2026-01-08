Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (09/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 20°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 86%.

Nível de umidade: 30%

30% Nível de nebulosidade: 17%

17% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 1.67mm

1.67mm Velocidade do vento: 4.58 km/h

4.58 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante