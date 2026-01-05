Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (06/01)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 62%
- Nível de nebulosidade: 97%
- Nascer do Sol: 05h01
- Pôr do Sol: 18h01
- Volume de chuva: 2.4mm
- Velocidade do vento: 4.12 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
