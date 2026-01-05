Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (06/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 62%

62% Nível de nebulosidade: 97%

97% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 2.4mm

2.4mm Velocidade do vento: 4.12 km/h

4.12 km/h Fase da Lua: Lua cheia