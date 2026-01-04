Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (05/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 11%.

Nível de umidade: 64%

64% Nível de nebulosidade: 89%

89% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.77 km/h

6.77 km/h Fase da Lua: Lua cheia