Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (04/01)

A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 80%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 80%

Nível de nebulosidade: 99%

Nascer do Sol: 05h01

Pôr do Sol: 18h01

Volume de chuva: 2.88mm

Velocidade do vento: 5.84 km/h

5.84 km/h Fase da Lua: Lua cheia