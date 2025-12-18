Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (19/12)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 2%.
- Nível de umidade: 74%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.47 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC 21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC 22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 29ºC / Mínima: 21ºC 23/12/2025 (Terça) — Máxima: 32ºC / Mínima: 21ºC 24/12/2025 (Quarta) — Máxima: 34ºC / Mínima: 22ºC
