Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (18/12)

A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 58%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 58%

58% Nível de nebulosidade: 69%

69% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.43 km/h

5.43 km/h Fase da Lua: Lua minguante