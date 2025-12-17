Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (18/12)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 58%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 58%
  • Nível de nebulosidade: 69%
  • Nascer do Sol: 05h12
  • Pôr do Sol: 18h12
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 5.43 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 18ºC  20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC  21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 31ºC / Mínima: 19ºC  22/12/2025 (Segunda) — Máxima: 31ºC / Mínima: 20ºC  23/12/2025 (Terça) — Máxima: 32ºC / Mínima: 21ºC

