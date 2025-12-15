Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (16/12)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 65%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 9.08mm
- Velocidade do vento: 6.72 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 20ºC / Mínima: 16ºC 18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 15ºC 19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 17ºC 20/12/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 18ºC 21/12/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 18ºC
