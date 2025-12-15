Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (16/12)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 65%

Nível de nebulosidade: 100%

Nascer do Sol: 05h12

Pôr do Sol: 18h12

Volume de chuva: 9.08mm

Velocidade do vento: 6.72 km/h

6.72 km/h Fase da Lua: Lua minguante