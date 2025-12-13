Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (14/12)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
HG Brasil
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 87%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 87%
  • Nível de nebulosidade: 100%
  • Nascer do Sol: 05h12
  • Pôr do Sol: 18h12
  • Volume de chuva: 14.01mm
  • Velocidade do vento: 5.09 km/h
  • Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 20ºC  16/12/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC  17/12/2025 (Quarta) — Máxima: 20ºC / Mínima: 16ºC  18/12/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC  19/12/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 16ºC

