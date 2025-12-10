Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (11/12)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 32%
- Nível de nebulosidade: 6%
- Nascer do Sol: 05h12
- Pôr do Sol: 18h12
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 9.08 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 12/12/2025 (Sexta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 21ºC 13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC 14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 23ºC / Mínima: 20ºC 15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 20ºC 16/12/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 19ºC
