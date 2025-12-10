Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (11/12)

A temperatura mínima para São Paulo é de 20°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 32%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 32%

32% Nível de nebulosidade: 6%

6% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 9.08 km/h

9.08 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante