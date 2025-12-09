Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (10/12)

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (10/12)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 60%
  • Nível de nebulosidade: 16%
  • Nascer do Sol: 05h12
  • Pôr do Sol: 18h12
  • Volume de chuva: 1.41mm
  • Velocidade do vento: 11.94 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  11/12/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 20ºC  12/12/2025 (Sexta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 20ºC  13/12/2025 (Sábado) — Máxima: 22ºC / Mínima: 19ºC  14/12/2025 (Domingo) — Máxima: 24ºC / Mínima: 19ºC  15/12/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 20ºC

