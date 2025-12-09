Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (10/12)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 60%

Nível de nebulosidade: 16%

Nascer do Sol: 05h12

Pôr do Sol: 18h12

Volume de chuva: 1.41mm

Velocidade do vento: 11.94 km/h

11.94 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante