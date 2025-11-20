Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (21/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 36%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 36%

36% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.29 km/h

5.29 km/h Fase da Lua: Lua nova