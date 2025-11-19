Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (20/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 48%
- Nível de nebulosidade: 37%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 7.17 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 14ºC 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 20ºC 23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 22ºC / Mínima: 17ºC 24/11/2025 (Segunda) — Máxima: 20ºC / Mínima: 15ºC 25/11/2025 (Terça) — Máxima: 19ºC / Mínima: 14ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente