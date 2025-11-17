Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (18/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 48%
- Nível de nebulosidade: 79%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 7.84mm
- Velocidade do vento: 8.71 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 15ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 16ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 16ºC 22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 31ºC / Mínima: 17ºC 23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 18ºC / Mínima: 18ºC
