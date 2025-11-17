Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (18/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 79%

79% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 7.84mm

7.84mm Velocidade do vento: 8.71 km/h

8.71 km/h Fase da Lua: Lua minguante