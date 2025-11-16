Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (17/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 69%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 69%

69% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 1.02mm

1.02mm Velocidade do vento: 6.44 km/h

6.44 km/h Fase da Lua: Lua minguante