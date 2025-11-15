Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (16/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 88%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 88%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 10.53mm
- Velocidade do vento: 4.01 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 15ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 14ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC
