Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (16/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 88%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 88%

88% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 10.53mm

10.53mm Velocidade do vento: 4.01 km/h

4.01 km/h Fase da Lua: Quarto minguante