Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (15/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 55%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 55%

55% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 6.64mm

6.64mm Velocidade do vento: 5.14 km/h

5.14 km/h Fase da Lua: Quarto minguante