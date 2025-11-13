Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (14/11)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 50%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 50%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 3.14mm
- Velocidade do vento: 6.15 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 18ºC / Mínima: 17ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 24ºC / Mínima: 18ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 22ºC / Mínima: 19ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 18ºC / Mínima: 14ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 12ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente