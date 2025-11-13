Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (14/11)

A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 50%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 50%

50% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 3.14mm

3.14mm Velocidade do vento: 6.15 km/h

6.15 km/h Fase da Lua: Quarto minguante