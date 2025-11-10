Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (11/11)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 12°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 48%
  • Nível de nebulosidade: 0%
  • Nascer do Sol: 05h11
  • Pôr do Sol: 18h11
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 6.04 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 15ºC  13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 17ºC  14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 16ºC  15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC  16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 17ºC

