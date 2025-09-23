Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (24/09)

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (24/09)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 73%.

  • Nível de umidade: 68%
  • Nível de nebulosidade: 90%
  • Nascer do Sol: 05h09
  • Pôr do Sol: 18h09
  • Volume de chuva: 1.05mm
  • Velocidade do vento: 6.55 km/h
  • Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 14ºC / Mínima: 13ºC  26/09/2025 (Sexta) — Máxima: 17ºC / Mínima: 12ºC  27/09/2025 (Sábado) — Máxima: 23ºC / Mínima: 11ºC  28/09/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 13ºC  29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 16ºC

