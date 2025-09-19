Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (20/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 20°C, e a máxima de 33°C. A umidade do ar é de 28%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 28%
- Nível de nebulosidade: 71%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 18h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.43 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 35ºC / Mínima: 23ºC 22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 18ºC 23/09/2025 (Terça) — Máxima: 18ºC / Mínima: 14ºC 24/09/2025 (Quarta) — Máxima: 16ºC / Mínima: 13ºC 25/09/2025 (Quinta) — Máxima: 18ºC / Mínima: 14ºC
