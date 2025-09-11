Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (12/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 20°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 2%.
- Nível de umidade: 53%
- Nível de nebulosidade: 15%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 6.7 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/09/2025 (Sábado) — Máxima: 18ºC / Mínima: 13ºC 14/09/2025 (Domingo) — Máxima: 23ºC / Mínima: 14ºC 15/09/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 16ºC 16/09/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 16ºC 17/09/2025 (Quarta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 18ºC
