Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (09/09)
A temperatura mínima para São Paulo é de 19°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 23%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 23%
- Nível de nebulosidade: 42%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 8.94 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 15ºC 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 15ºC 12/09/2025 (Sexta) — Máxima: 20ºC / Mínima: 14ºC 13/09/2025 (Sábado) — Máxima: 19ºC / Mínima: 14ºC 14/09/2025 (Domingo) — Máxima: 20ºC / Mínima: 13ºC
