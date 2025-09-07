Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (08/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 45%
- Nível de nebulosidade: 40%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.42 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 09/09/2025 (Terça) — Máxima: 30ºC / Mínima: 21ºC 10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 16ºC 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 15ºC 12/09/2025 (Sexta) — Máxima: 17ºC / Mínima: 13ºC 13/09/2025 (Sábado) — Máxima: 14ºC / Mínima: 13ºC
