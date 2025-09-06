Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (07/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 18°C. A umidade do ar é de 77%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 16%.
- Nível de umidade: 77%
- Nível de nebulosidade: 99%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.3 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC 09/09/2025 (Terça) — Máxima: 32ºC / Mínima: 21ºC 10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 16ºC 12/09/2025 (Sexta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC
