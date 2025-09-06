Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta domingo (07/09)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 18°C. A umidade do ar é de 77%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 16%.

  • Nível de umidade: 77%
  • Nível de nebulosidade: 99%
  • Nascer do Sol: 06h09
  • Pôr do Sol: 17h09
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 5.3 km/h
  • Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 15ºC  09/09/2025 (Terça) — Máxima: 32ºC / Mínima: 21ºC  10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC  11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 16ºC  12/09/2025 (Sexta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC

