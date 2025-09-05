Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (06/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 17°C. A umidade do ar é de 77%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 23%.
- Nível de umidade: 77%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.15mm
- Velocidade do vento: 5.88 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 07/09/2025 (Domingo) — Máxima: 17ºC / Mínima: 14ºC 08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 29ºC / Mínima: 15ºC 09/09/2025 (Terça) — Máxima: 31ºC / Mínima: 21ºC 10/09/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 35ºC / Mínima: 17ºC
