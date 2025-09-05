Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sábado (06/09)

A temperatura mínima para São Paulo é de 14°C, e a máxima de 17°C. A umidade do ar é de 77%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 23%.

100% Nascer do Sol: 06h09

06h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.15mm

0.15mm Velocidade do vento: 5.88 km/h

5.88 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente