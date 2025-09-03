Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (04/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 18°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 24%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 24%
- Nível de nebulosidade: 1%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.53 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 05/09/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC 06/09/2025 (Sábado) — Máxima: 18ºC / Mínima: 15ºC 07/09/2025 (Domingo) — Máxima: 17ºC / Mínima: 14ºC 08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 31ºC / Mínima: 15ºC 09/09/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 22ºC
