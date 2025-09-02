Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (03/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 30%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 30%
- Nível de nebulosidade: 17%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.58 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 04/09/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC 05/09/2025 (Sexta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC 06/09/2025 (Sábado) — Máxima: 15ºC / Mínima: 13ºC 07/09/2025 (Domingo) — Máxima: 17ºC / Mínima: 13ºC 08/09/2025 (Segunda) — Máxima: 29ºC / Mínima: 15ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente