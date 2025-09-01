Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (02/09)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 42%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 42%
  • Nível de nebulosidade: 2%
  • Nascer do Sol: 06h09
  • Pôr do Sol: 17h09
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 5.54 km/h
  • Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  03/09/2025 (Quarta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 17ºC  04/09/2025 (Quinta) — Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC  05/09/2025 (Sexta) — Máxima: 20ºC / Mínima: 15ºC  06/09/2025 (Sábado) — Máxima: 21ºC / Mínima: 15ºC  07/09/2025 (Domingo) — Máxima: 24ºC / Mínima: 17ºC

