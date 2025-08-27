Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (28/08)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 51%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 51%
- Nível de nebulosidade: 22%
- Nascer do Sol: 06h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.96 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 29/08/2025 (Sexta) — Máxima: 20ºC / Mínima: 16ºC 30/08/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 14ºC 31/08/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 15ºC 01/09/2025 (Segunda) — Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC 02/09/2025 (Terça) — Máxima: 22ºC / Mínima: 16ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente