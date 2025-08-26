Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (27/08)

A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 23°C. A umidade do ar é de 55%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 55%

55% Nível de nebulosidade: 18%

18% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 1.91mm

1.91mm Velocidade do vento: 7.02 km/h

7.02 km/h Fase da Lua: Lua crescente