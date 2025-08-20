Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quinta (21/08)

A temperatura mínima para São Paulo é de 20°C, e a máxima de 32°C. A umidade do ar é de 20%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 20%

20% Nível de nebulosidade: 15%

15% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.98 km/h

4.98 km/h Fase da Lua: Lua minguante