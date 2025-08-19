Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (20/08)

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (20/08)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 17°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 18%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 18%
  • Nível de nebulosidade: 3%
  • Nascer do Sol: 06h08
  • Pôr do Sol: 17h08
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 6.66 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  21/08/2025 (Quinta) — Máxima: 32ºC / Mínima: 21ºC  22/08/2025 (Sexta) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC  23/08/2025 (Sábado) — Máxima: 33ºC / Mínima: 19ºC  24/08/2025 (Domingo) — Máxima: 16ºC / Mínima: 15ºC  25/08/2025 (Segunda) — Máxima: 24ºC / Mínima: 15ºC

