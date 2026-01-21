Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (22/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 76%

76% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 3.1mm

3.1mm Velocidade do vento: 7.71 km/h

7.71 km/h Fase da Lua: Lua crescente