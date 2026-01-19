Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta terça (20/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 80%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 80%

80% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 39.66mm

39.66mm Velocidade do vento: 8.3 km/h

8.3 km/h Fase da Lua: Lua crescente